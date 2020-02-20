Венедіктова виступила за скасування закону про амністію учасників Революції гідності

https://racurs.ua/ua/n134018-vse-yak-planuvav-portnov-venediktova-vystupyla-za-skasuvannya-zakonu-pro-amnistiu-uchasnykiv.html

Ракурс

За скасування закону про амністію учасників Революції гідності виступила виконуюча обов’язки директора Державного бюро розслідувань Ірина Венедіктова.

За її словами, зараз існують протиріччя між цим законом і Кримінальним процесуальним кодексом України. Вона також зазначила, що з точки зору справедливості, влада має пам’ятати й про 13 загиблих правоохоронців під час подій зими 2013−2014 років на Майдані у Києві. Про це вона розповіла в інтерв’ю LB.ua.

Він (закон про амністію активістів Майдану — ред.) перешкоджає нам об'єктивно розслідувати вбивства правоохоронців… Якщо ми хочемо справедливого і чесного розслідування, то цей закон потрібно скасувати, — наголосила Венедіктова.

Чиновник сподівається, що нардепи підтримають скасування закону. Вона також додала, що ДБР підготувало законопроект про заочне засудження.

Дуже сподіваємося, що депутати його підтримають. Оскільки далі ми не можемо рухатися. Я розумію, що цю ініціативу не підтримає широке коло осіб, оскільки заочне засудження буде стосуватися всіх… Але без цього, повторюся, рухатися далі неможливо, — вважає директор ДБР.

На думку Венедіктової, закон про амністію «перешкоджає об'єктивно розслідувати вбивства правоохоронців».

Нагадаємо, 19 лютого було оприлюднено нові записи розмов з кабінету екс-голови Держбюро розслідувань Романа Труби. Йшлося про начебто зустріч Труби із довіреною особою Андрія Портнова — Андрієм Курисем, колишній прокурором Миколаївської області. Труба нібито радився із ним щодо того, як розслідувати справи Майдану. Курись сказав, що, якщо «є закон про амністію однієї сторони (активістів Майдану — «Ракурс»), то необхідно або його скасувати, або ухвалити аналогічний для силовиків. Також він пропонував «поклеїти» всі експертизи і рішення у справах Майдану. Курись дав зрозуміти, що саме розслідування убивств «Беркуту» цікавить, ймовірно, Портнова.