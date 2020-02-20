Экс-народный депутат Олег Ляшко. Фото:

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Олег Ляшко, лидер Радикальной партии и бывший народный депутат, заявил о готовности приютить у себя нескольких эвакуированных из Уханя украинцев.

Политик отметил, что не понимает панику украинцев, которые начали митинговать против размещения в их населенных пунктах эвакуированных украинцев. На двухнедельный карантин людей из Уханя политик пригласил к себе домой. Отметил, что может принять двух-трех человек. Об этом Ляшко написал на собственной странице в Facebook.

Готов на две недели поселить двух-трех человек, прибывших из Китая, у себя дома, если их никто не принимает. И если эти люди не боятся собак, — говорится в сообщении.

Приютить украинцев с КНР согласился и главный раввин Украины Моше Реувен Асман, который отметил, что готов разместить всех в своем оздоровительном центре. Как пишет Lenta.ua, Моше Асман готов сотрудничать с властями в вопросе размещения эвакуированных.

Готовность помогать украинцам высказала и волонтер общественной организации «Станция Харьков» Юлия Пименова. В Facebook она написала, что готова принять их у себя дома.

Официальное заявление. Я готова принять эвакуированных людей из Китая к себе домой. Харьков, Украина! Нет, мне не страшно. Так, был опыт, и более сложный, — говорится в сообщении.

Напомним, эвакуированные украинцы из Китая будут находиться на 14-дневном карантине в санатории Нацгвардии в городе Новые Санжары на Полтавщине. В правительстве заверили, что за ними будут присматривать квалифицированные врачи и медсестры. Жителям Новых Санжар такая идея не понравилась, и они устроили митинг, во время которого произошли столкновения с силовиками.

Эвакуированные из Китая граждане Украины, узнав о ситуации на Полтавщине, расстроились и находятся в подавленном состоянии.