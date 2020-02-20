Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Миром распространяется новый коронавирус

Фейковые сообщения об обнаружении коронавируса в Украине рассылали из иностранного почтового сервиса — СБУ (ФОТО)

20 фев 2020, 17:39
999

Фейковые сообщения от якобы Министерства здравоохранения об обнаружении в различных регионах Украины в целом пяти лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новым китайским коронавирусом рассылались из иностранного почтового сервиса.

Злоумышленники в них также подменяли адрес отправителя. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что специалисты спецслужбы сейчас осуществляют обследование телекоммуникационного оборудования Минздрава.

В Минздраве уже опровергли информацию, приведенную в этих сообщениях, появившихся сегодня утром. По мнению руководительницы ведомства Зоряны Скалецкой, таким образом кто-то специально создает панику вокруг этого заболевания.

Фейковое сообщение о коронавирусе, фото: Volodymyr Birulia

Для распространения паники относительно коронавируса используются и более традиционные средства коммуникации. Так, издание «Думская» в своем Telegram-канале сообщает, что в Одессе возле собора Украинской православной церкви Московского патриархата на улице Преображенской сегодня раздавались листовки от имени церковной общины с призывом не допускать в город инфицированных коронавирусом людей.

Пресс-служба Одесской епархии УПЦ МП и приходской совет Свято-Успенского Кафедрального собора заявляют о провокационном характере этих листовок.

Призываем провокаторов и распространителей фейков услышать голос совести и принести покаяние перед Богом и народом Украины, — отмечается в сообщении на странице епархий в социальной сети Фейсбук.

Фото: Одесская епархия УПЦ

Напомним, Скалецкая сегодня сообщила, что обращается в СБУ по поводу распространения фейковых писем от якобы Минздрава.


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новости партнеров
Загрузка...

Новости по теме

Показать больше