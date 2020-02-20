Миром распространяется новый коронавирус

https://racurs.ua/n134032-feykovye-soobscheniya-ob-obnarujenii-koronavirusa-v-ukraine-rassylali-iz-inostrannogo-pochtovogo.html

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Фейковые сообщения от якобы Министерства здравоохранения об обнаружении в различных регионах Украины в целом пяти лабораторно подтвержденных случаев инфицирования новым китайским коронавирусом рассылались из иностранного почтового сервиса.

Злоумышленники в них также подменяли адрес отправителя. Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Отмечается, что специалисты спецслужбы сейчас осуществляют обследование телекоммуникационного оборудования Минздрава.

В Минздраве уже опровергли информацию, приведенную в этих сообщениях, появившихся сегодня утром. По мнению руководительницы ведомства Зоряны Скалецкой, таким образом кто-то специально создает панику вокруг этого заболевания.

Для распространения паники относительно коронавируса используются и более традиционные средства коммуникации. Так, издание «Думская» в своем Telegram-канале сообщает, что в Одессе возле собора Украинской православной церкви Московского патриархата на улице Преображенской сегодня раздавались листовки от имени церковной общины с призывом не допускать в город инфицированных коронавирусом людей.

Пресс-служба Одесской епархии УПЦ МП и приходской совет Свято-Успенского Кафедрального собора заявляют о провокационном характере этих листовок.

Призываем провокаторов и распространителей фейков услышать голос совести и принести покаяние перед Богом и народом Украины, — отмечается в сообщении на странице епархий в социальной сети Фейсбук.

Напомним, Скалецкая сегодня сообщила, что обращается в СБУ по поводу распространения фейковых писем от якобы Минздрава.