Зеленский обидел семьи героев Небесной сотни. Фото: Офис президента

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В День героев Небесной сотни президент Владимир Зеленский пригласил семьи погибших во время Революции достоинства на встречу в Офисе президента. Ее запланировали на 12.00, но пригласили туда только 20 человек.

При этом президент отказался возлагать цветы к памятнику героев Небесной сотни вместе с их родственниками. Он возложил цветы около 8 утра 20 февраля вместе со своей супругой. Их охраняли сотрудники Нацгвардии, которые не дали семьям погибших присоединиться к президенту. Об этом рассказала заместитель председателя ОО «Семей Небесной сотни», жена погибшего героя Юлия Цепун и отец погибшего героя Небесной сотни Игорь Гурик, передает «Прямой».

Все так происходит очень интересно: сегодня в 8.00 новоизбранный пошел положить цветы. Как-то странно, на 12:00 он пригласил семьи, а вот возложить цветы он не захотел с семьями, их просто не пропускали, были кордоны Нацгвардии, полиции, такое впечатление было, что это охраняют какую-то супер персону такого уровня, — рассказал Гурик.

После такого отношения некоторые родственники погибших отказались идти на встречу с президентом.

Тем не менее встреча состоялась. Как сообщает пресс-служба Офиса президента, во время встречи Зеленский заверил, что расследование дел Майдана продолжается, а все виновные будут наказаны. По словам президента, это одно из приоритетных дел для него.

Также президент добавил, что герои Небесной сотни для него — люди, которые отстояли независимость Украины, несмотря на то, что в стране началась война.

Эти люди не дали возможности расколоть страну, — добавил Зеленский.

Напомним, ранее под Офис президента на акцию протеста вышли родственники героев Небесной сотни, которые требуют наказать виновных в убийствах их родных.