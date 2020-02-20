Генассамблея ООН обсуждает ситуацию на оккупированных территориях Донбасса: трансляция

https://racurs.ua/n134029-genassambleya-oon-obsujdaet-situaciu-na-okkupirovannyh-territoriyah-donbassa-vystuplenie.html

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Сегодня на заседании Генеральной ассамблея Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке дипломаты обсудят ситуацию на временно оккупированных территориях Украины. На этом заседании выступит глава МИД Украины Вадим Пристайко.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Украины на заседании Генассамблеи ООН 20 февраля поднимет вопрос о введении миротворцев на всей территории оккупированного Донбасса. Глава внешнеполитического ведомства подчеркнул, что российская сторона всегда пытается снимать этот вопрос, поскольку миротворцы не упоминаются в минских соглашениях.