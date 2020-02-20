Генасамблея ООН обговорює ситуацію на окупованих територіях Донбасу: трансляція українською

https://racurs.ua/ua/n134029-genasambleya-oon-obgovoruie-sytuaciu-na-okupovanyh-terytoriyah-donbasu-vystup-prystayka.html

Ракурс

Сьогодні на засіданні Генеральної асамблея Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку дипломати обговорять ситуацію на тимчасово окупованих територіях України. На цьому засіданні виступить очільник МЗС України Вадим Пристайко.

Раніше повідомлялося, що міністр закордонних справ України на засіданні Генасамблеї ООН 20 лютого порушить питання щодо введення миротворців на усій території окупованого Донбасу. Очільник зовнішньополітичного відомства наголосив, що російська сторона завжди намагається знімати це питання, оскільки миротворці не згадуються у мінських угодах.