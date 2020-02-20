Зеленський образив сім'ї героїв Небесної сотні. Фото: Офіс президента

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У День героїв Небесної сотні президент Володимир Зеленський запросив сім’ї загиблих під час Революції гідності на зустріч в Офісі президента. Вона була запланована на 12.00, але запросили туди тільки 20 осіб.

Водночас президент відмовився покладати квіти до пам’ятника героїв Небесної сотні разом з їхніми родичами. Він поклав квіти близько 8 ранку 20 лютого разом зі своєю дружиною. Їх охороняли співробітники Нацгвардії, які не дали сім’ям загиблих приєднатися до президента. Про це розповіла заступник голови ГО «Сімей Небесної сотні», дружина загиблого героя Юлія Цепун та батько загиблого героя Небесної сотні Ігор Гурик, передає «Прямий».

Все так відбувається дуже цікаво: сьогодні о 8.00 новообраний пішов покласти квіти. Якось дивно, на 12.00 він запросив сім’ї, а ось покласти квіти він не захотів з сім’ями, їх просто не пропускали, були кордони Нацгвардії, поліції, таке враження було, що це охороняють якусь супер персону такого рівня, — розповів Гурик.

Після такого ставлення деякі родичі загиблих відмовилися йти на зустріч з президентом.

Проте зустріч відбулася. Як повідомляє прес-служба Офісу президента, під час зустрічі Зеленський запевнив, що розслідування справ Майдану триває, а всі винні будуть покарані. За словами президента, це одна з пріоритетних справ для нього.

Також президент додав, що герої Небесної сотні для нього — люди, які відстояли незалежність України попри те, що в країні почалася війна.

Ці люди не дали можливості розколоти країну, — додав Зеленський.

Нагадаємо, раніше під Офіс президента на акцію протесту вийшли родичі героїв Небесної сотні, які вимагають покарати винних у вбивствах їхніх рідних.