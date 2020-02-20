В Минздраве рассказали, как будет проходить карантин в Новых Санжарах. Фото: РБК-Украина

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Карантин в Новых Санжарах, куда отправят эвакуированных из Китая граждан Украины и других стран, будет длиться 14 дней. В этот период все граждане будут изолированы. Ни с кем, кроме врачей и членов экипажа самолета, они не будут контактировать.

Несмотря на то, что медцентре есть общая столовая, все эвакуированные будут есть отдельно. Для этого им будут привозить еду в индивидуальных боксах. Об этом рассказал заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко, передает PavlovskyNews в Telegram.

Процесс поедания пищи не будет в столовой. На данный момент решен вопрос с кейтерингом. Будет привозиться горячее трехразовое питание трижды в сутки в индивидуальных контейнерах. Эти боксы будут передаваться членами экипажа, стюардессами, которые также были в контакте (с эвакуированными — ред.), — рассказал Ляшко.

Боксы с едой будут разносить по комнатам. Так как экипаж уже был в контакте с эвакуированными, никого другого извне не придется привлекать для общения с украинцами и иностранцами.

Также Ляшко рассказал, что для предотвращения любых возможностей инфицирования коронавирусом будут обеззараживать сточные воды. Процесс обеззараживания будет проходить в специальных резервуарах. Этот способ используется в инфекционных больницах.

По его словам, не стоит беспокоится и об открытости территории медцентра. Его как внутри, так и снаружи будут круглосуточно охранять бойцы Нацгвардии, чтобы не допустить на территорию посторонних лиц.

Напомним, ранее стало известно, что медцентр «Новые Санжары» обеспечен необходимыми материальными средствами и имеет хорошо развитую инфраструктуру. Медицинские работники учреждения имеют индивидуальные средства защиты. В корпусах медцентра есть 200 койко-мест, все номера обеспечены необходимой мебелью и техникой.