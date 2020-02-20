Почта Канады. Фото: The Huffington Post Canada

https://racurs.ua/n134024-banka-s-chelovecheskim-mozgom-naydena-v-pochtovom-gruzovike-na-granice-kanady-i-ssha-foto.html

Ракурс

В США пограничники обнаружили в почтовом грузовике, следовавшем из Канады, необычную почтовую посылку. В стеклянной банке был обнаружен человеческий мозг, который пытались нелегально переправить в Америку.

На банке была надпись «Антикварный образец для обучения», сообщает The New York Post.

Данная посылка была отправлена из Торонто (Канада), а конечным пунктом ее назначения являлся город Кеноша в штате Висконсин (США).

Подобные грузы разрешено перевозить только при наличии соответствующих документов, но в данном случае никакой документации к мозгу не прилагалось.

Пограничная служба США напомнила всем желающим импортировать подобные грузы, что американскими центрами по контролю и профилактике заболеваний разработана специальная программа выдачи разрешений на импорт, положения которой необходимо соблюдать.