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Ракурс
Почта Канады. Фото: The Huffington Post Canada

Банка с человеческим мозгом найдена в почтовом грузовике на границе Канады и США (ФОТО)

20 фев 2020, 16:12
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В США пограничники обнаружили в почтовом грузовике, следовавшем из Канады, необычную почтовую посылку. В стеклянной банке был обнаружен человеческий мозг, который пытались нелегально переправить в Америку.

На банке была надпись «Антикварный образец для обучения», сообщает The New York Post.

Данная посылка была отправлена из Торонто (Канада), а конечным пунктом ее назначения являлся город Кеноша в штате Висконсин (США).

Банка с человеческим мозгом. Фото: The New York PostПодобные грузы разрешено перевозить только при наличии соответствующих документов, но в данном случае никакой документации к мозгу не прилагалось.

Пограничная служба США напомнила всем желающим импортировать подобные грузы, что американскими центрами по контролю и профилактике заболеваний разработана специальная программа выдачи разрешений на импорт, положения которой необходимо соблюдать.


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