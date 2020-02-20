Эвакуированных из Уханя людей планируют разместить на Полтавщине, фото: Korben Dallas

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Депутаты Новосанжарского поселкового совета, на территории которого планируется разместить эвакуированных из Уханя людей, приняли обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому, министру внутренних дел Арсену Авакову, руководительнице Минздрава Зоряне Скалецкой и народному депутату Константину Касаю из фракции «Слуга народа», избранному на мажоритарном избирательном округе № 149 Полтавской области.

В заявлении депутаты отмечают, что они категорически против размещения эвакуированных в медицинском центре Нацгвардии «Новые Санжары», который они считают неприспособленным для этого. Текст заявления опубликован на сайте поселкового совета.

В Новых Санжарах больница не обеспечена необходимым устройствами и препаратами и не готова для предоставления полноценной медицинской помощи для лечения больных коронавирусом, — отмечается в заявлении.

Депутаты отмечают, что медцентр, где планируется разместить эвакуированных, расположен в жилом массиве поселка, а его канализационная система подключена к централизованной канализационной системе поселка.

Поэтому депутаты требуют от руководства государства принять безотлагательные меры относительно недопустимости размещения на территории этой поселкового совета эвакуированных из Китая людей.

Напомним, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, главный раввин Украины Моше Реувен Асман и волонтер общественной организации «Станция Харьков» Юлия Пименова заявили о готовности приютить у себя эвакуированных из Китая людей.