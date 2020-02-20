Евакуйованих з Уханя людей планують розмістити на Полтавщині, фото: Korben Dallas

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Депутати Новосанжарської селищної ради, на території якої планують розмістити евакуйованих з Уханя осіб, ухвалили звернення до президента України Володимира Зеленського, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, очільниці МОЗ Зоряни Скалецької та народного депутата Костянтина Касая із фракції «Слуга народу», обраного на мажоритарному виборчому окрузі № 149 на Полтавщині.

У заяві депутати наголошують, що вони категорично проти розміщення евакуйованих у медичному центрі Нацгвардії «Нові Санжари», котрий вони вважають непристосованим для цього. Текст заяви опублікований на сайті селищної ради.

У Нових Санжарах лікарня не забезпечена необхідним обладнаннями та препаратами і не готова для надання повноцінної медичної допомоги для лікування хворих на коронавірус, — зазначається в заяві.

Депутати наголошують, що медцентр, де планують розмістити евакуйованих, розташований у житловому масиві селища, а його каналізаційна система під'єднана до централізованої каналізаційної системи селища.

Тож депутати вимагають від керівництва держави вжити невідкладних заходів щодо недопустимості розміщення на території цієї селищної ради евакуйованих з Китаю людей.

Нагадаємо, лідер Радикальної партії Олег Ляшко, головний рабин України Моше Реувен Асман та волонтер громадської організації «Станція Харків» Юлія Піменова заявили про готовність прихистити в себе евакуйованих з Китаю людей.