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Пошта Канади. Фото: The Huffington Post Canada

Банка з людським мозком знайдена у поштовій вантажівці на кордоні Канади і США (ФОТО)

20 лют 2020, 16:12
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У США прикордонники виявили в поштовій вантажівці, що прямувала з Канади, незвичайну поштову посилку. У скляній банці був виявлений людський мозок, який намагалися нелегально переправити до Америки.

На банці був напис «Антикварний зразок для навчання», повідомляє The New York Post.

Дана посилка була відправлена ​​з Торонто (Канада), а кінцевим пунктом її призначення було місто Кеноша в штаті Вісконсин (США).

Банка з людським мозком. Фото: The New York Post

Подібні вантажі дозволено перевозити тільки за наявності відповідних документів, але у даному випадку ніякої документації до мозку не додавалося.

Прикордонна служба США нагадала всім бажаючим імпортувати подібні вантажі, що американськими центрами з контролю і профілактики захворювань розроблена спеціальна програма видачі дозволів на імпорт, положень якої необхідно дотримуватися.


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