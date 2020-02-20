Пошта Канади. Фото: The Huffington Post Canada

https://racurs.ua/ua/n134024-banka-z-ludskym-mozkom-znaydena-u-poshtoviy-vantajivci-na-kordoni-kanady-i-ssha-foto.html

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У США прикордонники виявили в поштовій вантажівці, що прямувала з Канади, незвичайну поштову посилку. У скляній банці був виявлений людський мозок, який намагалися нелегально переправити до Америки.

На банці був напис «Антикварний зразок для навчання», повідомляє The New York Post.

Дана посилка була відправлена ​​з Торонто (Канада), а кінцевим пунктом її призначення було місто Кеноша в штаті Вісконсин (США).

Подібні вантажі дозволено перевозити тільки за наявності відповідних документів, але у даному випадку ніякої документації до мозку не додавалося.

Прикордонна служба США нагадала всім бажаючим імпортувати подібні вантажі, що американськими центрами з контролю і профілактики захворювань розроблена спеціальна програма видачі дозволів на імпорт, положень якої необхідно дотримуватися.