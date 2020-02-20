У МОЗ розповіли, як проходитиме карантин в Нових Санжарах. Фото: РБК-Україна

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Карантин в Нових Санжарах, куди відправлять евакуйованих з Китаю громадян України та інших країн, триватиме 14 днів. У цей період всі громадяни будуть ізольовані. Ні з ким, окрім лікарів та членів екіпажу літака, вони не контактуватимуть.

Попри те, що медцентрі є загальна їдальня, всі евакуйовані харчуватимуться окремо. Для цього їм привозитимуть їжу в індивідуальних боксах. Про це розповів заступник міністра охорони здоров’я Віктор Ляшко, передає PavlovskyNews в Telegram.

Процес поїдання їжі не буде в їдальні. Наразі вирішено питання з кейтерингом. Буде привозитись гаряче триразове харчування тричі на добу в індивідуальних контейнерах. Ці бокси передаватимуть члени екіпажу, стюардеси, які також були в контакті (з евакуйованими — ред.), — розповів Ляшко.

Бокси з їжею будуть розносити по кімнатах. Зважаючи на те, що екіпаж вже був в контакті з евакуйованими, нікого іншого не доведеться залучати до спілкування з українцями та іноземцями.

Також Ляшко розповів, що для запобігання будь-яких можливостей інфікування коронавірусом будуть знезаражувати стічні води. Процес знезараження проводитиметься в спеціальних резервуарах. Цей спосіб використовується в інфекційних лікарнях.

За його словами, не варто турбуватися й про відкритість території медцентру. Його як всередині, так і зовні будуть цілодобово охороняти бійці Нацгвардії, щоб не допустити на територію сторонніх осіб.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що медцентр «Нові Санжари» забезпечений необхідними матеріальними засобами і має добре розвинену інфраструктуру. Медичні працівники установи мають індивідуальні засоби захисту. У корпусах медцентру є 200 ліжко-місць, всі номери забезпечені необхідними меблями і технікою.