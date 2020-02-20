«У мене велика образа на людей»: мати евакуйованої з Уханя українки прокоментувала ситуацію

Українців з Китаю планують розмістити на карантин на Полтавщині, фото: посольство України в КНР і Монголії

https://racurs.ua/ua/n134036-u-mene-velyka-obraza-na-ludey-maty-evakuyovanoyi-z-uhanya-ukrayinky-prokomentuvala-sytuaciu.html

Ракурс

Мати однієї з українок, яку літаком нещодавно привезли з охопленого коронавірусом китайського міста Уханя, стверджує, що її дочці почали надходити погрози.

Про це Світлана з Кривого Рогу, чекає на свою доньку Вікторію Родько, розповіла виданню «BBC Україна».

Їй писали, щоб ви здохли, щоб не їхали сюди, — зазначила жінка.

За її словами, погрози почали надходити, коли ЗМІ розповіли історію її доньки.

Жінка також розповіла, що донька з нею змогла зв’язатися, коли літак перебував на дозаправленні у Києві, й повідомила, що під час перельоту все було спокійно — евакуйовані відпочивали, їх погодували, командир екіпажу жартував.

Також жінка зазначила, що дуже хвилюється через паніку, яка склалась довкола українців з Уханю та слова, що лунають на адресу евакуйованих.

У мене не те що злість, це велика образа на людей. Ну як так? Говорив хтось там, щоб в Чорнобиль їх повезли. Хіба це люди?, — зазначає мати евакуйованої українки.

Нагадаємо, депутати селищної ради Нових Санджарів Полтавської області, куди мають привезти евакуйованих, виступають категорично проти розміщення їх у себе.