«У меня большая обида на людей»: мать эвакуированной из Уханя украинки прокомментировала ситуацию

Украинцев из Китая планируют разместить на карантин в Полтавской области, фото: посольство Украины в КНР и Монголии

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Мать одной из украинок, которую самолетом недавно привезли из охваченного коронавирусом китайского города Уханя, утверждает, что ее дочери начали поступать угрозы.

Об этом Светлана из Кривого Рога, которая ждет свою дочь Викторию Родько, рассказала изданию «BBC Украина».

Ей писали, чтобы вы сдохли, чтобы не ехали сюда, — отметила женщина.

По ее словам, угрозы начали поступать, когда СМИ рассказали историю ее дочери.

Женщина также рассказала, что дочь с ней смогла связаться, когда самолет находился на дозаправке в Киеве, и сообщила, что во время перелета все было спокойно — эвакуированные отдыхали, их покормили, командир экипажа шутил.

Также женщина отметила, что очень волнуется из-за паники, которая сложилась вокруг украинцев из Уханя и слов, звучащих в адрес эвакуированных.

У меня не то что злость, это большая обида на людей. Ну как так? Говорил кто-то там, чтобы в Чернобыль их увезли. Разве это люди?, — отмечает мать эвакуированной украинки.

Напомним, депутаты поселкового совета Новых Санжаров Полтавской области, куда должны привезти эвакуированных, выступают категорически против размещения их у себя.