Антоненко оставили под стражей. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/n134034-delo-sheremeta-advokaty-oprovergaut-dokazatelstva-vinovnosti-antonenko-no-ego-vse-ravno-ostavili.html

Ракурс

Убийство Павла Шеремета, украинского журналиста, продолжают расследовать. В четверг, 20 февраля, Печерский суд Киева отказал в удовлетворении ходатайства адвокатов подозреваемого Андрея Антоненко и оставил его под стражей.

Адвокаты просили освободить из-под стражи Андрея Антоненко под личное обязательство или отдать на поруки. Об этом пишет hromadske.

Адвокаты подозреваемого отметили, что рост мужчины на видео закладки взрывчатки — 170 см. В то же время рост Антоненко, который якобы зафиксирован на этом видео, — 180 см.

Сам Антоненко отметил, что поддерживает ходатайство адвокатов и готов сотрудничать со следствием, ведь считает себя невиновным и хочет это доказать.

Не понимаю, почему меня держат под стражей, не имею никакого отношения (к убийству Шеремета — ред.), — сказал он.

Прокурор отмечал, что по выводам другой экспертизы рост совпадает, а вывод еще одной, 2020 года, указал, что установить рост лица во время ходьбы — невозможно.

Также еще одну апелляционную жалобу на арест Антоненко рассмотрит Апелляционный суд Киева 2 марта.

Напомним, ранее адвокат сообщал, что следователь медлит с экспертизой роста Антоненко.

Как известно, по делу о подрыве автомобиля Шеремета в качестве подозреваемых фигурируют Антоненко, Дугарь и детский хирург Юлия Кузьменко. Организатором преступления следствие называет Антоненко. Дугарь якобы «проводила разведку» возле дома журналиста в Киеве, а Кузьменко непосредственно заложила взрывчатку под его авто.