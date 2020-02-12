Убийство Шеремета: следователь медлит с экспертизой роста Антоненко — адвокат. Фото: EPA

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Андрей Антоненко, участник боевых действий и музыкант, сегодня должен был присутствовать на суде по изменению ему меры пресечения, однако заседание отложили из-за неявки прокурора. Защита предполагает, что это может быть связано с тем, что во время предварительного слушания судья обязал сторону обвинения предоставить выводы фототехнической экспертизы роста подозреваемого в убийстве.

Вопреки требованиям ст. 220 УПК Украины, следователь Василий Бирко уже две недели не назначает экспертизу роста Антоненко, хотя по закону должен был сделать это в течение трех дней. Об этом написал в Facebook адвокат Леонид Маслов.

Вместо этого Нацполиция опубликовала «новые» данные о Яне Дугарь, пытаясь опровергнуть ее алиби.

Оказывается, Дугарь посещала Киев в 2012 году — через два года после окончания школы. Значит, говорят полицейские, это разоблачает Дугарь, которая утверждала, что со времен Майдана впервые посетила Киев в 2017 году, — отметил Маслов.

Напомним, сегодня в Министерстве внутренних дел попробовали опровергнуть часть доказательств защиты об алиби Дугарь, которая также является подозреваемой по делу об убийстве Шеремета. Среди прочего были обнародованы и некоторые данные досудебного расследования.

Как известно, по делу о подрыве автомобиля Шеремета в качестве подозреваемых фигурируют Антоненко, Дугарь и детский хирург Юлия Кузьменко. Организатором преступления следствие называет Антоненко. Дугарь якобы «проводила разведку» возле дома журналиста в Киеве, а Кузьменко непосредственно заложила взрывчатку под его авто.

Шеремета был убит летом 2016 года в центре Киева путем подрыва автомобиля, за рулем которого он находился. Досудебное следствие по делу об убийстве журналиста будет длиться до апреля текущего года.