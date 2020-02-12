Вбивство Шеремета: слідчий затягує з експертизою зросту Антоненка — адвокат. Фото: EPA

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Андрій Антоненко, учасник бойових дій і музикант, сьогодні мав бути присутній на суді зі зміни йому запобіжного заходу, однак засідання відклали через неявку прокурора. Захист припускає, що це може бути пов’язано з тим, що під час попереднього слухання суддя зобов’язав сторону обвинувачення надати висновки фототехнічної експертизи зросту підозрюваного в убивстві.

Всупереч вимогам ст. 220 КПК України, слідчий Василь Бирко вже два тижні не призначає експертизу зросту Антоненка, хоча згідно з законом повинен був зробити це впродовж трьох днів. Про це написав у Facebook адвокат Леонід Маслов.

Натомість Нацполіція опублікувала «нові» дані стосовно Яни Дугарь, намагаючись спростувати її алібі.

Виявляється, Дугарь відвідувала Київ у 2012 році — через два роки після закінчення школи. Отже, кажуть поліціянти, це викриває Дугарь, яка стверджувала, що з часів Майдану вперше відвідала Київ у 2017 році, — зазначив Маслов.

Нагадаємо, сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ спробували спростувати частину доказів захисту про алібі Дугарь, яка також є підозрюваною у справі про вбивство Шеремета. Серед іншого було оприлюднено й деякі дані досудового розслідування.

Як відомо, у справі про підрив автомобіля Шеремета як підозрювані фігурують Антоненко, Дугарь і дитячий хірург Юлія Кузьменко. Організатором злочину слідство називає Антоненка. Дугарь нібито «проводила розвідку» біля будинку журналіста в Києві, а Кузьменко безпосередньо закладала вибухівку під його авто.

Шеремета було вбито влітку 2016 року в центрі Києва шляхом підриву автомобіля, за кермом якого він перебував. Досудове слідство у справі про вбивство журналіста триватиме до квітня поточного року.