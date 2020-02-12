Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Вбивство Шеремета: слідчий затягує з експертизою зросту Антоненка — адвокат. Фото: EPA

Вбивство Шеремета: слідчий затягує з експертизою зросту Антоненка — адвокат

12 лют 2020, 18:14
999

Андрій Антоненко, учасник бойових дій і музикант, сьогодні мав бути присутній на суді зі зміни йому запобіжного заходу, однак засідання відклали через неявку прокурора. Захист припускає, що це може бути пов’язано з тим, що під час попереднього слухання суддя зобов’язав сторону обвинувачення надати висновки фототехнічної експертизи зросту підозрюваного в убивстві.

Всупереч вимогам ст. 220 КПК України, слідчий Василь Бирко вже два тижні не призначає експертизу зросту Антоненка, хоча згідно з законом повинен був зробити це впродовж трьох днів. Про це написав у Facebook адвокат Леонід Маслов.

Натомість Нацполіція опублікувала «нові» дані стосовно Яни Дугарь, намагаючись спростувати її алібі.

Виявляється, Дугарь відвідувала Київ у 2012 році — через два роки після закінчення школи. Отже, кажуть поліціянти, це викриває Дугарь, яка стверджувала, що з часів Майдану вперше відвідала Київ у 2017 році, — зазначив Маслов.

Нагадаємо, сьогодні в Міністерстві внутрішніх справ спробували спростувати частину доказів захисту про алібі Дугарь, яка також є підозрюваною у справі про вбивство Шеремета. Серед іншого було оприлюднено й деякі дані досудового розслідування.

Як відомо, у справі про підрив автомобіля Шеремета як підозрювані фігурують Антоненко, Дугарь і дитячий хірург Юлія Кузьменко. Організатором злочину слідство називає Антоненка. Дугарь нібито «проводила розвідку» біля будинку журналіста в Києві, а Кузьменко безпосередньо закладала вибухівку під його авто.

Шеремета було вбито влітку 2016 року в центрі Києва шляхом підриву автомобіля, за кермом якого він перебував. Досудове слідство у справі про вбивство журналіста триватиме до квітня поточного року.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter








Загрузка...
Новини партнерів
Загрузка...

Новини

Головні новини
999

Вбивство Шеремета: слідчий затягує з експертизою зросту Антоненка — адвокат

Слідчий Василь Бирко вже два тижні не призначає експертизу вимірювання зросту Андрія Антоненка, який є підозрюваним у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета, хоча за законом на це відведено три дні

Новини України
18:14

Справа Онищенка: САП перевіряє дані про російське громадянство екс-нардепа

САП перевіряє поширену ЗМІ інформацію про можливу наявність у екс-нардепа Олександра Онищенка громадянства РФ. Наразі Онищенко перебуває в Німеччині, де його затримали в листопаді 2019 року за запитом НАБУ

Новини України
16:43

Порошенко про переговори у Мінську: Путіну вистачило 10 хвилин, щоб приструнити своїх маріонеток з ОРДЛО

Сьогодні річниця підписання других мінських угод, яких екс-президент Петро Порошенко та Володимир Путін досягли після 19-годинного переговорного марафону за участі Франсуа Олланда та Ангели Меркель. Ось що згадав Порошенко про переговори у Мінську

Новини України
14:25
1432