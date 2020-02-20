Антоненка залишили під вартою. Фото: Радіо Свобода

https://racurs.ua/ua/n134034-sprava-sheremeta-advokaty-sprostovuut-dokazy-provyny-antonenka-ale-yogo-vse-rivno-zalyshyly-pid.html

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Вбивство Павла Шеремета, українського журналіста, продовжують розслідувати. У четвер, 20 лютого, Печерський суд Києва відмовив у задоволенні клопотання адвокатів підозрюваного Андрія Антоненка і залишив його під вартою.

Адвокати просили звільнити з-під варти Андрія Антоненка під особисте зобов’язання або віддати на поруки. Про це пише hromadske.

Адвокати підозрюваного зазначили, що зріст чоловіка на відео закладки вибухівки — 170 см. Водночас зріст Антоненка, який нібито зафіксований на цьому відео, — 180 см.

Сам Антоненко зазначив, що підтримує клопотання адвокатів і готовий співпрацювати зі слідством, адже вважає себе невинним і хоче це довести.

Не розумію, чому мене тримають під вартою, не маю ніякого відношення (до вбивства Шеремета — ред.), — сказав він.

Прокурор зазначав, що за висновками іншої експертизи зріст збігається, а у висновку ще однієї, 2020 року, говориться, що встановити зріст особи під час ходьби — неможливо.

Також ще одну апеляційну скаргу на арешт Антоненка розгляне Апеляційний суд Києва 2 березня.

Нагадаємо, раніше адвокат повідомляв, що слідчий затягує з експертизою зросту Антоненка.

Як відомо, у справі про підрив автомобіля Шеремета в якості підозрюваних фігурують Антоненко, Дугарь та дитячий хірург Юлія Кузьменко. Організатором злочину слідство називає Антоненка. Дугарь нібито «проводила розвідку» біля будинку журналіста в Києві, а Кузьменко безпосередньо заклала вибухівку під його авто.