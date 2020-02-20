Інцидент стався 17 лютого, фото: «Профспілка працівників освіти і науки України»

https://racurs.ua/ua/n134039-za-pobyttya-podrugy-dvom-nepovnolitnim-zagrojuie-kryminalna-vidpovidalnist-video.html

Ракурс

Двом неповнолітнім школяркам загрожує кримінальна відповідальність за побиття їхньої 14 -річної подруги.

Конфлікт між чотирма школярками 2005 року народження виник конфлікт через хлопця. Усі школярки, попри те, що мешкають у різних місцях та навчаються у різних школах, були знайомі між собою та підтримували стосунки. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Житомирської області.

Інцидент стався 17 лютого у селі Хажині Бердичівського району Житомирської області. Там троє дівчат призначили четвертій зустріч, нібито для розмови. Вони відійшли у безлюдне місце неподалік закинутої будівлі, де розмова швидко перейшла в побиття потерпілої.

Зазначається, що одна зі школярок фільмувала побиття на свій мобільний телефон. Того ж дня цей відеозапис був опублікований в одній із соціальних мереж.

Травмована дівчина повернулась додому та розповіла про цей інцидент матері, котра звернулася до поліції.

Встановлено, що в конфлікті брали участь Бердичева, Хажина та села Жежель сусідньої Вінницької області.

Двоє із цих дівчат уже потрапляли у поле зору поліції: одна через залишення місця проживання, інша — підозрювана у вчиненні крадіжки, — зазначають у поліції.

Їхні дії кваліфіковані за ст. 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу. Тож усім трьом кривдницям тепер загрожує кримінальна відповідальність.

Нагадаємо, в жовтні 2019 року в Запоріжжі відбулося жорстоке побиття школярки на території одного зі шкільних стадіонів. Тоді потерпілу били по обличчю та тулубу, зокрема й ногами, та змушували ставати на коліна й цілувати взуття.