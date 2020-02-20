Гончарук мчить у Нові Санжари, там відтіснили людей з дороги до санаторію. Фото: Телеграм

https://racurs.ua/ua/n134038-goncharuk-mchyt-u-novi-sanjary-tam-vidtisnyly-ludey-z-dorogy-do-sanatoriu.html

Ракурс

Нові Санжари, налякані китайським коронавірусом, продовжують протестувати проти розміщення в місті евакуйованих із КНР українців. Увечері, коли тамтешні жителі розійшлися по різних дорогах, аби не прогавити автобусів із гостями, поліція вирішила розчистити шлях, що веде до місцевого санаторію Національної гвардії. Саме туди мають доправити прибулих із Китаю.

Спочатку силовики відтіснили з дороги групу людей, а потім утворили коридор, який відділяє протестувальників від проїжджої частини, якою мають рухатися автобуси із евакуйованими громадянами.

За даними журналістів PavlovskyNews, у МОЗ підтвердили, що автобуси з українцями з Уханю перебувають вже за кілька кілометрів від Нових Санжар. Ймовірно, саме тому поліція почала розчищати дорогу, а також перекрила міст до санаторію, який є обхідним шляхом до території.

Між тим, прем'єр-міністр Олексій Гончарук після цілого дня протестів у Нових Санжарах, вирішив «терміново» вилетіти на місце подій. Він також повідомив, що в місті розпочне роботу оперативний урядовий штаб.

Як відомо, жителі Нових Санжар ще з ночі блокували дороги, протестуючи проти розміщення в тамтешньому санаторії евакуйованих із Китаю через коронавірус українців. Місцеве населення налякане тим, що влада не інформувала їх про перебіг подій і не робить цього наразі, а в місті немає медичних потужностей для усунення можливих ризиків поширення коронавірусу.