Столкновения в Новых Санжарах: полиция начала два уголовных производства

Разбитое окно в автобусе, который перевозил эвакуированных, фото: МВД

https://racurs.ua/n134044-stolknoveniya-v-novyh-sanjarah-policiya-nachala-dva-ugolovnyh-proizvodstva.html

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Полиция начала два уголовные производства из-за сегодняшнего столкновения в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Там местные жители протестовали против размещения в расположенном там санатории Нацгвардии эвакуированных из китайского города Уханя украинцев. Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Отмечается, что во время прибытия колонны автобусов, перевозивших эвакуированных лиц, агрессивно настроенные граждане начали забрасывать их и полицейских камнями.

Также один человек пытался осуществить наезд автомобилем на правоохранителей.

Отмечается, что правоохранителям пришлось применить меры физического воздействия.

В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.

В настоящее время за медицинской помощью обратились девять полицейских и одно гражданское лицо.

Первые случаи заболевания новым коронавирусом были зафиксированы в расположенном в центральном Китае городе Ухане в декабре 2019 года. Сейчас обнаружено уже более 75 тыс. случаев инфицирования, еще более 2,1 тыс. человек умерли. Большинство случаев коронавируса фиксируются в Китае. Власти страны прибегли к масштабным карантинным мероприятиям.

Напомним, советник главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко сообщил, что все эвакуированные из Китая граждане доставлены в санаторий в Новых Санжарах и размещаются в номерах.