Эвакуированные из Китая украинцы доставлены в санаторий в Новых Санжарах, фото: «24 канал»

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Все эвакуированные из Китая, где происходит вспышка опасного коронавируса, граждане доставлены в санаторий Нацгвардии в поселке Новые Санжары Полтавской области.

Сейчас они размещаются в номерах. Об этом советник главы МВД Арсена Авакова Антон Геращенко сообщил на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Он отметил, что когда встал вопрос об эвакуации украинцев, не менее 50% всех летчиков и бортпроводников компании SkyUp, которая осуществляла соответствующий рейс в Китай, добровольно предложили свои кандидатуры.

Таких добровольцев было в 5 раз больше, чем нужно было, чтобы совершить полет, — подчеркнул Геращенко.

Также, по словам Геращенко, не было отбоя от правоохранителей, которые требовались для сопровождения эвакуации, несмотря на необходимость впоследствии отбыть 14 дней карантина.

К чему все это я здесь пишу? А для того чтобы народ Украины знал, что абсолютное большинство граждан поддерживает действия по эвакуации и спасению жизни и здоровья украинцев, — отметил Геращенко.

Сегодня в Новых Санжарах состоялись масштабные акции протеста, участники которых пытались не допустить размещения в поселке эвакуированных из Китая людей. Они, в частности, опасались, что местный санаторий не оборудован должным образом для надежной изоляции потенциально инфицированных коронавирусом людей, которые будут находиться там на карантине.

В комментарии агентству «РБК-Украина» спикер Нацполиции Полтавской области Юрий Сулаев сообщил, что после протестов задержат нескольких человек. Он подчеркнул, что жители поселка во время движения автобусов вели себя агрессивно, в частности бросали камни в окна автобусов.

Он отметил, что сколько именно человек пострадали, станет известно после завершения акции. В настоящее время известно о двух травмированных, однако участники акции отказались от госпитализации

В соцсетях появились сообщения, что в результате событий в Новых Санжарах пострадали девять полицейских, которых забросали камнями, когда они сопровождали колонну автобусов с эвакуированными.

Напомним, автобусам с эвакуированными гражданами сегодня вечером пришлось с боем прорываться через блокаду протестантов.