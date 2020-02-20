Евакуйовані з Китаю українці доставлені до санаторію в Нових Санжарах, фото: «24 канал»

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Усі евакуйовані з Китаю, де відбувається спалах небезпечного коронавірусу, громадяни доставлені до санаторію Нацгвардії в селищі Нові Санжари Полтавської області.

Наразі вони розміщуються в номерах. Про це радник голови МВС Арсена Авакова Антон Геращенко повідомив на своїй сторінці в соціальній мережі Фейсбук.

Він зазначив, що коли постало питання щодо евакуації українців, щонайменше 50% всіх льотчиків та бортпровідників компанії SkyUp, котра здійснювала відповідний рейс до Китаю, добровільно запропонували свої кандидатури.

Таких добровольців було в 5 разів більше, ніж потрібно було, аби здійснити політ, — зазначив Геращенко.

Також, за словами Геращенка, не було відбою від правоохоронців, які були потрібні для супроводження евакуації, попри необхідність згодом відбути 14 діб карантину.

До чого все це я тут пишу? А для того щоб народ України знав, що абсолютна більшість громадян підтримує дії по евакуації і врятуванню життя і здоров‘я українців, — зазначив Геращенко.

Сьогодні в Нових Санжарах відбулися масштабні акції протесту, учасники яких намагалися не допустити розміщення в селищі евакуйованих з Китаю осіб. Вони, зокрема, побоювалися, що місцевий санаторій не обладнаний належним чином для надійної ізоляції потенційно інфікованих коронавірусом людей, котрі перебуватимуть там на карантині.

У коментарі агентству «РБК-Україна» спікер Нацполіціі Полтавській області Юрій Сулаєв повідомив, що після протестів затримають кількох людей. Він наголосив, що жителі селища під час руху автобусів поводили себе агресивно, зокрема кидали каміння у вікна автобусів.

Він зазначив, що скільки саме людей постраждали, стане відомо після завершення акції. Наразі відомо про двох травмованих, проте учасники акції відмовилися від госпіталізації

У соцмережах з’явилися повідомлення, що в результаті подій у Нових Санжарах постраждали дев’ятеро поліцейських, яких закидали камінням, коли вони супроводжували колону автобусів з евакуйованими.

Нагадаємо, автобусам з евакуйованими громадянами сьогодні ввечері довелося з боєм прориватися через блокаду протестантів.