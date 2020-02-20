Гончарук, Аваков і Скалецька: в Нових Санжарах засідає оперативний штаб Кабміну. Фото: Полтавщина

https://racurs.ua/ua/n134042-goncharuk-avakov-i-skalecka-v-novyh-sanjarah-zasidaie-operatyvnyy-shtab-kabminu-video.html

Ракурс

У Нових Санжарах засідає оперативний штаб Кабінету міністрів України. На ньому присутні прем'єр-міністр Олексій Гончарук, міністр внутрішніх справ Арсен Аваков і очільниця Міністерства охорони здоров’я Зоряна Скалецька.

Гончарук почав у Facebook онлайн-трансляцію, однак за кілька хвилин вона обірвалася. А згодом відео взагалі було видалено. Однак, користувачі соцмереж вже залишили безліч коментарів під ним.

Ймовірно, штаб обговорює ситуацію з масовими протестами і безладами під час доправлення в Нові Санжари евакуйованих із Китаю через коронавірус громадян.

На записі було чути, що Аваков доповів комусь телефоном про розселення людей, а також лунали словами «Розійшлися, розійшлися». Можливо, йшлося про учасників протесту.