Під час акції, фото: PawlovskyNews

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Сьогодні в День пам’яті героїв Небесної сотні тисячі людей вийшли на Майдан Незалежності в Києві.

Учасники акції, зокрема, вимагали від влади проявити принципову позицію щодо заяв Андрія Портнова та Олени Лукаш про фальсифікацію обставин смерті деяких людей із переліку Небесної сотні. Про це повідомляє PawlovskyNews.

Також дехто з активістів тримав плакати з вимогами покарати вбивць майданівців. Серед інших вимог активістів — внести до парламенту законопроект про кримінальну відповідальність за осквернення пам’ятників небесної сотні.

Також сьогодні близько 19.00 в Києві на алеї Героїв Небесної сотні запалили промені Гідності на честь усіх постраждалих. Це спрямовані в небо прожектори, які сфокусовані в одній точці над місцем масових розстрілів 20 лютого 2014 року. Ці промені символізують душі загиблих учасників Євромайдану.

Також заходи з вшанування Небесної сотні відбулися в регіонах. Так, у Одесі біля пам’ятника Дюку з лампадок виклали Тризуб, повідомляє видання «Думская».

У Луцьку сотні людей зібралися біля могили одного із загиблих учасників Революції Гідності — Василя Мойсея, життя якого шість років тому обірвала куля снайпера, повідомляє «5 канал».

Там вони помолилися за душі вбитих та вшанували їхню пам’ять хвилиною мовчання, після чого пройшли ходою до головної площі міста, де відбулося жалобне віче.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський сьогодні відмовився покладати квіти до пам’ятника героїв Небесної сотні разом з їхніми родичами.