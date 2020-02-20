Во время акции, фото: PawlovskyNews

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Ракурс

Сегодня в День памяти героев Небесной сотни тысяч людей вышли на Майдан Независимости в Киеве.

Участники акции, в частности, требовали от властей проявить принципиальную позицию относительно заявлений Андрея Портнова и Елены Лукаш о фальсификации обстоятельств смерти некоторых людей из перечня Небесной сотни. Об этом сообщает PawlovskyNews.

Также некоторые из активистов держал плакаты с требованиями наказать убийц майдановцев.

Среди других требований активистов — внести в парламент законопроект об уголовной ответственности за осквернение памятников небесной сотни.

Также сегодня около 19.00 в Киеве на аллее Героев Небесной сотни зажгли лучи Достоинства в честь всех пострадавших. Это устремленные в небо прожекторы, которые сфокусированы в одной точке над местом массовых расстрелов 20 февраля 2014 года, сообщает агентство УНИАН.

Эти лучи символизируют души погибших участников Евромайдана.

Также мероприятия по чествованию Небесной сотни произошли в регионах. Так, в Одессе у памятника Дюку из лампадок выложили Тризуб, сообщает издание «Думская».

В Луцке сотни людей собрались у могилы одного из погибших участников Революции Достоинства — Василия Моисея, жизнь которого шесть лет назад оборвала пуля снайпера, сообщает «5 канал».

Там они помолились за души убитых и почтили их память минутой молчания, после чего прошли маршем к главной площади города, где состоялось траурное вече.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня отказался возлагать цветы к памятнику героев Небесной сотни вместе с их родственниками.