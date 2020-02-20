Шестая годовщина кровавых событий Евромайдана: тысячи людей почтили память героев Небесной сотни (ФОТО)https://racurs.ua/n134041-shestaya-godovschina-krovavyh-sobytiy-evromaydana-tysyachi-ludey-pochtili-pamyat-geroev-nebesnoy.htmlРакурс
Сегодня в День памяти героев Небесной сотни тысяч людей вышли на Майдан Независимости в Киеве.
Участники акции, в частности, требовали от властей проявить принципиальную позицию относительно заявлений Андрея Портнова и Елены Лукаш о фальсификации обстоятельств смерти некоторых людей из перечня Небесной сотни. Об этом сообщает PawlovskyNews.
Также некоторые из активистов держал плакаты с требованиями наказать убийц майдановцев.
Среди других требований активистов — внести в парламент законопроект об уголовной ответственности за осквернение памятников небесной сотни.
Также сегодня около 19.00 в Киеве на аллее Героев Небесной сотни зажгли лучи Достоинства в честь всех пострадавших. Это устремленные в небо прожекторы, которые сфокусированы в одной точке над местом массовых расстрелов 20 февраля 2014 года, сообщает агентство УНИАН.
Эти лучи символизируют души погибших участников Евромайдана.
Также мероприятия по чествованию Небесной сотни произошли в регионах. Так, в Одессе у памятника Дюку из лампадок выложили Тризуб, сообщает издание «Думская».
В Луцке сотни людей собрались у могилы одного из погибших участников Революции Достоинства — Василия Моисея, жизнь которого шесть лет назад оборвала пуля снайпера, сообщает «5 канал».
Там они помолились за души убитых и почтили их память минутой молчания, после чего прошли маршем к главной площади города, где состоялось траурное вече.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский сегодня отказался возлагать цветы к памятнику героев Небесной сотни вместе с их родственниками.