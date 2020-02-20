Гончарук, Аваков и Скалецкая: в Новых Санжарах заседает оперативный штаб Кабмина. Фото: Полтавщина

https://racurs.ua/n134042-goncharuk-avakov-i-skaleckaya-v-novyh-sanjarah-zasedaet-operativnyy-shtab-kabmina.html

Ракурс

В Новых Санжарах заседает оперативный штаб Кабинета министров Украины. На нем присутствуют премьер-министр Алексей Гончарук, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Гончарук начал в Facebook онлайн-трансляцию, однако через несколько минут она оборвалась. А потом видео вовсе было удалено. Однако пользователи соцсети успели оставили множество комментариев под ним.

Вероятно, штаб обсуждает ситуацию с массовыми протестами и беспорядками во время доставки в Новые Санжары эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан.

На записи было слышно, что Аваков доложил кому-то по телефону о расселении людей, а также раздавались словами «Разошлись, разошлись». Возможно, речь шла о протестующих.