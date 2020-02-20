Явились, не запылились: в Новых Санжарах заседает «оперативный штаб» Кабминаhttps://racurs.ua/n134042-goncharuk-avakov-i-skaleckaya-v-novyh-sanjarah-zasedaet-operativnyy-shtab-kabmina.htmlРакурс
В Новых Санжарах заседает оперативный штаб Кабинета министров Украины. На нем присутствуют премьер-министр Алексей Гончарук, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая.
Гончарук начал в Facebook онлайн-трансляцию, однако через несколько минут она оборвалась. А потом видео вовсе было удалено. Однако пользователи соцсети успели оставили множество комментариев под ним.
Вероятно, штаб обсуждает ситуацию с массовыми протестами и беспорядками во время доставки в Новые Санжары эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан.
На записи было слышно, что Аваков доложил кому-то по телефону о расселении людей, а также раздавались словами «Разошлись, разошлись». Возможно, речь шла о протестующих.