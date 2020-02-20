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Ракурс
Гончарук, Аваков и Скалецкая: в Новых Санжарах заседает оперативный штаб Кабмина. Фото: Полтавщина

Явились, не запылились: в Новых Санжарах заседает «оперативный штаб» Кабмина

20 фев 2020, 21:24
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В Новых Санжарах заседает оперативный штаб Кабинета министров Украины. На нем присутствуют премьер-министр Алексей Гончарук, министр внутренних дел Арсен Аваков и глава Министерства здравоохранения Зоряна Скалецкая.

Гончарук начал в Facebook онлайн-трансляцию, однако через несколько минут она оборвалась. А потом видео вовсе было удалено. Однако пользователи соцсети успели оставили множество комментариев под ним.

Вероятно, штаб обсуждает ситуацию с массовыми протестами и беспорядками во время доставки в Новые Санжары эвакуированных из Китая из-за коронавируса граждан.

На записи было слышно, что Аваков доложил кому-то по телефону о расселении людей, а также раздавались словами «Разошлись, разошлись». Возможно, речь шла о протестующих.

Скриншот из видео на странице Гончарука с заседания оперативного штаба правительства

Скриншот из видео на странице Гончарука с заседания оперативного штаба правительства

Местный журналист о ситуации в Новых Санжарах

Источник: Ракурс


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