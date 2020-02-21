Скалецкая может работать дистанционно: Гончарук объяснил решение министра, скриншот видео

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Присутствие министра здравоохранения Зоряны Скалецкий в санатории в Новых Санжарах не повлияет на работу Минздрава. В этом заверил сегодня в Раде премьер-министр Алексей Гончарук.

Скалецкая может работать дистанционно, это позволяют современные средства коммуникации, — заверил Гончарук нардепов, которые интересовались у него, будет ли оставаться Минздрав управляемым в связи с отсутствием министра в Киеве.

Он рассказал, что в Полтаве сейчас находится заместитель министра, который отвечает за санитарно-эпидемиологическую безопасность, а в Киеве «эффективно работает Национальная служба здоровья».

Гончарук еще раз заверил, что одной из причин вчерашних беспорядков в Новых Санжарах на Полтавщине были «информационные атаки» с целью сделать из Украины «фейл-стейт», то есть показать неуправляемость страной.

Премьер-министр подтвердил, что власти умышленно не разглашали место карантина для эвакуированных из соображений безопасности.

Напомним, что руководитель Министерства здравоохранения Украины решила на две недели присоединиться к эвакуированных из Китая украинцев, находящихся на карантине в поселке Новые Санжары Полтавской области. После вчерашних беспорядков полиция задержала 24 гражданина.