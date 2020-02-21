В Новых Санжарах произошли столкновения. Фото:

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Ракурс

Национальная полиция задержала 24 протестующих, которые устроили беспорядки в Новых Санжарах Полтавской области.

Вчера утром правоохранители задержали 17 человек, еще девять были задержаны вечером. Об этом заявил глава Национальной полиции Игорь Клименко, сообщалось на брифинге.

Во время столкновений в Новых Санжарах, куда эвакуировали украинцев и иностранцев из Китая, полиция задержала 24 человека, — отметил он.

За медицинской помощью обратилось девять правоохранителей и один гражданский, которые пострадали в результате столкновений в Новых Санжарах.

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что правоохранители задержали мужчину, который бросал камни в автобусы во время протестов в Новых Санжарах.

Напомним, полиция начала два уголовных производства из-за столкновений в поселке Новые Санжары Полтавской области. В Единый реестр досудебных расследований (ЕРДР) внесены сведения по ч. 1 ст. 294 (массовые беспорядки) и ч. 2 ст. 345 (Угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.