Инфекция из космоса: стало известно, насколько опасны обнаруженные на МКС бактерии

На МКС обнаружили опасные штаммы бактерий

https://racurs.ua/n134048-infekciya-iz-kosmosa-stalo-izvestno-naskolko-opasny-obnarujennye-na-mks-bakterii.html

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Бактерии, обнаруженные в дозаторе питьевой воды на борту Международной космической станции (МКС), являются не более опасными, чем их близкородственные штаммы на Земле.

Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного учеными из Института Дж. Крейга Вентера (США), сообщает издание EurekAlert со ссылкой на статью в журнале PLOS.

Бактерии на МКС были обнаружены вскоре после того как NASA установили на станции водораспределитель в 2009 году. Периодические отборы проб показали, что две бактерии, Burkholderia cepacia и Burkholderia contaminans, загрязняют питьевую воду. Эти микробы относятся к группе родственных видов буркхолдерий, которые вызывают условно-патогенные инфекции легких у людей.

Их очень трудно убить, используя общие методы стерилизации. Бактерии сохраняются в водораспределителе, несмотря на периодические промывки чрезвычайно крепким йодированным раствором для очистки.

Чтобы узнать больше об этих бактериях, ученые изучили последовательность геномов 24 штаммов, собранных с 2010 по 2014 год. Все штаммы были очень похожими и, вероятно, происходят от начальных популяций этих двух бактерий, которые присутствовали в дозаторе воды, когда он оставил Землю.

Все производные бактерии продемонстировали чувствительность к антибиотикам, подобную наземным штаммам, — отмечают исследователи.

То есть, в случае заражения ими, инфекцию все еще можно лечить обычными антибиотиками.

Напомним, недавно было опубликовано фото Луны, сделанное астронавтом NASA Кристиной Кох с борта МКС.