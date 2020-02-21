Інфекція з космосу: стало відомо, наскільки небезпечними є виявлені на МКС бактерії

На МКС виявили небезпечні штами бактерій

https://racurs.ua/ua/n134048-infekciya-z-kosmosu-stalo-vidomo-naskilky-nebezpechnymy-ie-vyyavleni-na-mks-bakteriyi.html

Ракурс

Бактерії, виявлені у дозаторі питної води на борту Міжнародної космічної станції (МКС), є не більш небезпечними, ніж їхні близькоспоріднені штами на Землі.

Про це свідчать результати дослідження, проведеного ученими з Інституту Дж. Крейга Вентера (США), повідомляє видання EurekAlert з посиланням на статтю в журналі PLOS.

Бактерії на МКС були виявлені невдовзі після того як NASA встановила на станції водорозподільник у 2009 році. Періодичні відбори проб показали, що дві бактерії, Burkholderia cepacia і Burkholderia contaminans, забруднюють питну воду. Ці мікроби відносяться до групи споріднених видів буркхолдерій, які викликають умовно-патогенні інфекції легенів у людей.

Їх дуже важко вбити, використовуючи загальні методи стерилізації. Бактерії зберігаються у водорозподілювачі, попри періодичні промивання надзвичайно міцним йодованим розчином для очищення.

Щоб дізнатися більше про ці бактерії, вчені вивчили послідовність геномів 24 штамів, зібраних з 2010 по 2014 рік. Усі штами були дуже схожими та, ймовірно, походять від початкових популяцій цих двох бактерій, які були присутні в дозаторі води, коли він залишив Землю.

Усі похідні бактерії продемонстрували чутливість до антибіотиків, подібну до наземних штамів, — зазначають дослідники.

Тобто, в разі зараження ними, інфекцію все ще можна лікувати звичайними антибіотиками.

Нагадаємо, нещодавно було опубліковане фото Місяця, зроблене астронавтом NASA Крістіною Кох з борту МКС.