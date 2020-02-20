Во время брифинга, фото: социальные сети

https://racurs.ua/n134047-srabotali-horosho-v-novyh-sanjarah-sostoyalsya-brifing-chlenov-pravitelstva-video.html

Ракурс

В поселке Новые Санжары Полтавской области, где сегодня разместили эвакуированных из Китая из-за вспышки нового коронавируса украинцев, состоялся брифинг с участием присутствующих там премьер-министра Алексея Гончарука, главы МВД Арсена Авакова и министра здравоохранения Зоряны Скалецкой.

Гончарук подчеркнул, что сейчас нет никаких оснований для беспокойства, поскольку перед тем, как брать на борт людей, которых эвакуировали из Китая, у них проверяли температуру и наличие других признаков, которые могли свидетельствовать о заболевании коронавирусом.

Сейчас относительно всех эвакуированных нет оснований считать, что у них есть заболевания, отметил премьер.

Государственные органы, все наши службы справились, с честью вышли из этой ситуации, — убежден премьер.

По его словам, информацию об эвакуации ограничили из соображений безопасности.

Было много локаций, в конце концов остановились на трех основных, и их готовили, — сообщил премьер.

Также Гончарук отметил позицию Скалецкой, которая решила пойти на карантин вместе с украинцами, находящимися в Новых Санжарах.

Это достойная очень позиция. Мы все очень благодарны нашей коллеге, — отметил премьер.

Сегодня жители Новых Санжар пытались не допустить размещения в своем поселке эвакуированных. Присутствующий на брифинге руководитель полиции Полтавщины Иван Выговский сообщил, что в сегодня утром задержали 17 человек, еще семь задержали вечером. Пострадали девять силовиков, пятеро из них — серьезно. Среди протестующих пострадала одна женщина, которая, по словам правоохранителя, упала и ее растоптала толпа.

Напомним, по фактам столкновений в Новых Санжарах полиция открыла два уголовных производства.