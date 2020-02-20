Під час брифінгу, фото: соціальні мережі

https://racurs.ua/ua/n134047-spracuvaly-dobre-u-novyh-sanjarah-vidbuvsya-bryfing-chleniv-kabminu-video.html

Ракурс

У селищі Нові Санжари Полтавської області, де сьогодні розмістили евакуйованих з Китаю через спалах нового коронавірусу українців, відбувся брифінг за участі присутніх там прем'єр-міністра Олексія Гончарука, очільника МВС Арсена Авакова та міністра охорони здоров’я Зоряни Скалецької.

Гончарук наголосив, що зараз немає жодних підстав для хвилювання, оскільки перед тим, як брати на борт людей, котрих евакуювали з Китаю, у них перевіряли температуру та наявність інших ознак, які могли свідчити про захворювання коронавірусом.

Наразі щодо всіх евакуйованих немає підстав вважати, що в них є захворювання, наголосив прем'єр.

Державні органи, всі наші служби справилися, з честю вийшли з цієї ситуації, — переконаний прем'єр.

За його словами, інформацію про евакуацію обмежили з міркувань безпеки.

Було багато локацій, зрештою зупинилися на трьох основних, і їх готували, — повідомив прем'єр.

Також Гончарук відзначив позицію Скалецкої, яка вирішила піти на карантин разом з українцями, що перебувають в Нових Санжарах.

Це достойна дуже позиція. Ми всі дуже вдячні нашій колезі, — зазначив прем'єр.

Сьогодні жителі Нових Санжарів намагалися не допустити розміщення у своєму селищі евакуйованих. Присутній на брифінгу керівник поліції Полтавщини Іван Вигівський повідомив, що в сьогодні вранці затримали 17 осіб, ще сімох затримали ввечері. Постраждали дев’ять силовиків, п’ятеро з них — серйозно. Серед протестувальників постраждала одна жінка, котра, за словами правоохоронця, впала і її потоптав натовп.

Нагадаємо, за фактами сутичок у Нових Санжарах поліція відкрила два кримінальні провадження.