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У Нових Санжарах сталися сутички. Фото:

Сутички в Нових Санжарах: поліція затримала 24 осіб

21 лют 2020, 08:09
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Національна поліція затримала 24 протестувальників, які влаштували сутички в Нових Санжарах Полтавської області.

Вчора вранці правоохоронці затримали 17 осіб, ще дев’ятеро були затримані ввечері. Про це заявив голова Національної поліції Ігор Клименко, повідомлялося на брифінгу.

Під час сутичок у Нових Санжарах, куди евакуювали українців та іноземців з Китаю, поліція затримала 24 людини, — зазначив він.

За медичною допомогою звернулося дев’ять правоохоронців і один цивільний, які постраждали в результаті зіткнень в Нових Санжарах.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що правоохоронці затримали чоловіка, який кидав каміння в автобуси під час протестів в Нових Санжарах.

Нагадаємо, поліція розпочала два кримінальні провадження через сутички в селищі Нові Санжари Полтавської області. До Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР) внесені відомості за ч. 1 ст. 294 (масові заворушення) та ч. 2 ст. 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу.


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