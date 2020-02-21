Карантин в Санжарах: Гончарук в Раде ответил на вопрос, почему элементарную ситуацию довели до абсурда

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Тему протестов против эвакуации украинцев в Новые Санжары прокомментировал сегодня в стенах Верховной Рады премьер-министр Алексей Гончарук в ответ на вопрос нардепа из Полтавской области от фракции «Доверие» Олега Кулинича.

Почему так случилось, что вчера утром ни губернатор, ни областной совет, ни управление здравоохранения не знали о размещении украинцев в медучреждении в Санжарах? Почему не была проведена соответствующая коммуникация с людьми? Заведение находится в самом поселке, там рядом жилые дома, почему никто с ними не работал? Какое тогда будет доверие к правительству, к Министерству здравоохранения, когда элементарную ситуацию рабочую довели до абсурда?, — спросил Кулинич.

В ответ премьер заявил, что проведенная операция по эвакуации украинцев из Китая является беспрецедентной в истории Украины.

Ни разу в таких условиях не эвакуировали людей, ранее не нужно было обеспечивать эпидемиологическую безопасность. Впервые была проведена операция такого масштаба, — заявил Гончарук.

Глава Кабмина добавил, что безопасность — это первое, о чем думали чиновники при организации эвакуации.

Безопасность людей, которые будут везти, безопасность людей, проживающих в близлежащих территориях. Не исключены были провокации, спецоперации, поэтому мы даже маршрут не могли разглашать, по которому мы ехали. Для этого мы собирались и в тайном режиме принимали решения в оперативном штабе. Совершенно очевидно, что в таких условиях мы не могли информировать за неделю-две (местные власти — ред.), где это произойдет, — добавил Гончарук.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах местные жители устроили масштабную акцию протеста против размещения в медицинском центре Национальной гвардии «Новые Санжары» эвакуированных из Китая украинцев иностранцев, которые должны находиться в санатории в течение 14 дней карантина. Во время протестов произошли столкновения с правоохранителями, пострадали 10 человек, задержаны 23 митингующих. Жители поселка блокировали дороги, жгли мусор, бросали в автобусы с эвакуированными гражданами камни. По факту массовых беспорядков полиция открыла пять уголовных производств. Ситуация получила огласку в мире. Комментировать событие в городке пришлось президенту Украины Владимиру Зеленскому, Православной церкви Украины, на месте происшествия побывал премьер-министр Алексей Гончарук и члены правительства.