Новый коронавирус: Китай озвучил сроки ликвидации инфекции

Ракурсhttps://racurs.ua/
Новый коронавирус. Фото: CityDog.by
Новый коронавирус: Китай озвучил сроки ликвидации инфекцииhttps://racurs.ua/n134059-novyy-koronavirus-kitay-ozvuchil-sroki-likvidacii-infekcii.htmlРакурс
Новый коронавирус по всей территории Китая кроме провинции Хубей будет ликвидирован до конца февраля 2020 года.
Такое заявление сделал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй во время беседы с первым вице-спикером Госдумы РФ Иваном Мельниковым, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на российские СМИ.
Ханьхуэй утверждает, что смертность в провинции Хубей, которая является эпицентром эпидемии, составляет всего 2%, а в целом по стране процент смертности не превышает 0,55%.
Дипломат добавил, что в провинции Хубей коронавирус будет полностью ликвидирован до конца марта текущего года.
Следует уточнить, что новый коронавирус распространяется за пределами Китая и инфекция уже является проблемой планетарного масштаба.
Читайте также
Загрузка...