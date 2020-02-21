Новый коронавирус: Китай озвучил сроки ликвидации инфекции

Новый коронавирус. Фото: CityDog.by

https://racurs.ua/n134059-novyy-koronavirus-kitay-ozvuchil-sroki-likvidacii-infekcii.html

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Новый коронавирус по всей территории Китая кроме провинции Хубей будет ликвидирован до конца февраля 2020 года.

Такое заявление сделал посол Китая в России Чжан Ханьхуэй во время беседы с первым вице-спикером Госдумы РФ Иваном Мельниковым, пишет «РБК-Украина» со ссылкой на российские СМИ.

Ханьхуэй утверждает, что смертность в провинции Хубей, которая является эпицентром эпидемии, составляет всего 2%, а в целом по стране процент смертности не превышает 0,55%.

Дипломат добавил, что в провинции Хубей коронавирус будет полностью ликвидирован до конца марта текущего года.

Следует уточнить, что новый коронавирус распространяется за пределами Китая и инфекция уже является проблемой планетарного масштаба.