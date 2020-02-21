Глава МИД Украины Вадим Пристайко. Фото: kiev.informator.ua

https://racurs.ua/n134058-pristayko-vmesto-minskih-dogovorennostey-razrabotaut-novyy-dokument.html

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Минские договоренности нужно заменить новым документом, поскольку некоторые пункты этих соглашений невозможно реализовать.

Украина работает над новой редакцией минских договоренностей, хотя Российская Федерация публично выступает против внесения в них изменений. Соглашения, принятые в Минске, должны были быть выполнены еще в 2015 году. Сейчас эти договоренности исчерпали себя. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко в комментарии «Голосу Америки».

Сейчас 2020 год — мы все еще не достигли мира. Поэтому мы считаем, что этот документ не просто можно, а нужно менять, ведь некоторые его пункты невозможно реализовать, — отметил дипломат.

По словам Пристайко, Киев сейчас работает над тем, чтобы заставить всех участников согласиться с тем, что минские договоренности требуют изменений. Министр добавил, что в документ уже были внесены изменения, которые, в частности, касались разведения сил. Подчеркнул, что Россия против этих действий не возражала.

Напомним, в январе 2020 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, которой признала Российскую Федерацию стороной минских соглашений. Москву призвали «в полной мере выполнять минские договоренности».