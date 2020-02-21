Очільник МЗС України Вадим Пристайко. Фото: kiev.informator.ua

https://racurs.ua/ua/n134058-prystayko-zamist-minskyh-domovlenostey-rozroblyat-novyy-dokument.html

Ракурс

Мінські домовленості потрібно замінити новим документом, оскільки деякі пункти цих угод неможливо реалізувати.

Україна працює над новою редакцією мінських домовленостей, хоча Російська Федерація публічно виступає проти внесення в них змін. Угоди, ухвалені у Мінську, повинні були бути виконані ще в 2015 році. Наразі ці домовленості вичерпали себе. Про це заявив міністр закордонних справ України Вадим Пристайко у коментарі «Голосу Америки».

Зараз 2020 рік — ми все ще не досягли миру. Тому ми вважаємо, що цей документ не просто можна, а потрібно міняти, адже деякі його пункти реалізувати неможливо, — зазначив дипломат.

За словами Пристайка, Київ зараз працює над тим, щоб змусити всіх учасників погодитися з тим, що мінські домовленості потребують змін. Міністр додав, що в документ вже були внесені зміни, які, зокрема, стосувалися розведення сил. Наголосив, що Росія проти цих дій не заперечувала.

Нагадаємо, у січні 2020 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, якою визнала Російську Федерацію стороною мінських угод. Москву закликали «повною мірою виконувати мінські домовленості».