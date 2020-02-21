Коронавірус лютує в Південній Кореї, новий випадок зареєстрували в Італії, фото — pixabay

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У Південній Кореї впродовж доби зареєстрували 100 нових випадків інфікування новим китайським коронавірусом. Загальна кількість виявлених випадків інфікування в цій країні досягла 204.

Республіка Корея оголосила міста Тегу і Чондо «зонами особливої ​​уваги».

Більшість випадків в цій країні зареєстровані в місті Тегу і в сусідній провінції Кенсан-Пукто. Кілька випадків зараження зафіксовані також в Сеулі, повідомляє у Твіттер ресурс BNO.

Влада з’ясувала, що так званим нульовим пацієнтом, з якого почався спалах в Тегу, була 61-річна жінка. Після зараження вона продовжувала вести активний спосіб життя: користувалася громадським транспортом і двічі побувала на церковних службах. Наразі хвора ізольована і проходить курс лікування.

Кількість інфікованих корона вірусом нового типу в провінції Хубей за останню добу зросла до 631 людини. В Хубеї загалом інфіковані 62 тис. 662 особи, 2 тис. 144 померли від викликаного вірусом захворювання, 11 тис. 788 одужали. Кількість смертей в Китаї складає 2 тис. 239.

Стало відомо й про ще одну смерть медика, який допомагав зараженим коронавірусом. 29-річний лікар Пен Іньхуа з міста Ухань помер від захворювання, викликаного новим коронавірусом.

Іньхуа надавав невідкладну допомогу пацієнтам, що страждають респіраторними захворюваннями. 25 січня його поклали в лікарю. Попри зусилля медперсоналу, Пен Іньхуа пішов з життя 20 лютого. Раніше повідомлялося про смерть головного лікаря лікарні «Учан» в Ухані.

BNO повідомляє, що медики діагностували коронавірус щонайменше у 505 ув’язнених в п’яти в’язницях в трьох регіонах Китаю.

Сьогодні четвертий випадок зараження корона вірусом 2019 nCoV підтверджений в Італії. 38-річний чоловік був госпіталізований в реанімацію лікарні міста Кодон поблизу Мілана. Чоловік контактував з людьми, які звідти приїхали.

Раніше в Італії знайшли коронавірус в подружньої пари з Китаю, яка перебувала на Апеннінах в туристичній подорожі, та в італійського дослідника, евакуйованого з Уханя. З Китаю евакуювали 56 італійців, яких привезли на карантин на військову базу під Римом. Наразі 20 осіб пройшли карантин і покинули базу.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється)