Коронавирус свирепствует в Южной Корее, новый случай зарегистрировали в Италии, фото — pixabay

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В Южной Корее в течение суток зарегистрировали 100 новых случаев инфицирования новым китайским коронавирусом. Общее количество выявленных случаев инфицирования в этой стране достигло 204.

Республика Корея объявила города Тэгу и Чондо «зонами особого внимания». Большинство случаев в этой стране зарегистрированы в городе Тэгу и в соседней провинции Кёнсан-Пукто. Несколько случаев заражения зафиксированы также в Сеуле, сообщает в Твиттер ресурс BNO.

Власти выяснили, что так называемым нулевым пациентом, с которого началась вспышка в Тэгу, была 61-летняя женщина. После заражения она продолжала вести активный образ жизни: пользовалась общественным транспортом и дважды побывала на церковных службах. Сейчас больная изолирована и проходит курс лечения.

Число инфицированных коронавирусом нового типа в провинции Хубэй за последние сутки выросло до 631 человека. В Хубэе в целом инфицированы 62 тыс. 662 человека, 2 тыс. 144 умерли от вызванного вирусом заболевания, 11 тыс. 788 выздоровели. Количество смертей в Китае составляет 2 тыс. 239.

Стало известно и о еще одной смерти медика, который помогал зараженным коронавирусом. 29-летний врач Пен Иньхуа из города Ухань умер от заболевания, вызванного новым коронавирусом.

Иньхуа оказывал неотложную помощь пациентам, страдающим респираторными заболеваниями. 25 января его положили в больницу. Несмотря на усилия медперсонала, Иньхуа ушел из жизни 20 февраля. Ранее сообщалось о смерти главного врача больницы «Учан» в Ухане.

BNO сообщает, что медики диагностировали коронавирус минимум у 505 заключенных в пяти тюрьмах в трех регионах Китая.

Сегодня четвертый случай заражения коронавирусом 2019 nCoV подтвержден в Италии. 38-летний мужчина был госпитализирован в реанимацию больницы города Кодон близ Милана. Он контактировал с людьми, которые оттуда приехали.

Ранее в Италии нашли коронавирус у супружеской пары из Китая, которая находилась на Апеннинах в туристическом путешествии, и у итальянского исследователя, эвакуированного из Уханя. Из Китая эвакуировали 56 итальянцев, которых привезли на карантин на военную базу под Римом. Сейчас 20 человек прошли карантин и покинули базу.

Карта распространения коронавируса SARS-Cov-2 (обновляется)