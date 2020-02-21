Карантин в Новых Санжарах. Фото: Укринформ

https://racurs.ua/n134056-karantin-v-novyh-sanjarah-ukrainka-pokazala-v-kakih-usloviyah-ey-pridetsya-jit-dve-nedeli-video.html

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Карантин в Новых Санжарах для эвакуированных из Китая украинцев продлится две недели. Эвакуированных разместили в медицинском центре Нацгвардии «Новые Санжары» под Полтавой, хотя местные жители были настроены не очень радушно и устроили своим соотечественникам «теплый прием».

Одна из эвакуированных украинок — Александра Волкова — показала, в каких условиях придется жить на протяжении двух недель, опубликовав видеоролик в Instagram Stories.

Видео содержит ненормативную лексику (18+):

Волкова показала комнату со старыми кроватями и изношенной мебелью. Женщине выдали ключ от комнаты, но замка на двери она не обнаружила. Мало того, Волкова пожаловалась, что душ ударил ее током.

Как известно, вчера самолет с 45 украинцами и 27 иностранными гражданами прибыл из Китая в аэропорт Харькова. Все пассажиры и члены экипажа прошли медицинское обследование. Все люди здоровы, симптомов коронавируса не зафиксировано.

Поздним вечером людей привезли в медицинский центр в поселок Новые Санжары Полтавской области. Местные жители были против такого «соседства» и целый день перекрывали дорогу. Полиция сумела оттеснить протестующих и обеспечить коридор для проезда автобусов с эвакуированными людьми.

Однако, агрессивно настроенные местные жители начали кидать в автобусы и правоохранителей камни.