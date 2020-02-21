Разумков: Украина всегда была толерантной, мне дико наблюдать за событиями в Новых Санжарах

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Дмитрий Разумков, спикер Верховной Рады, открывая в пятницу, 21 февраля, утреннее пленарное заседание, вспомнил о событиях в Новых Санжарах, связанных с эвакуацией из Китая украинских граждан.

Украина всегда была очень толерантным государством. И мне даже не странно, мне дико было вчера наблюдать, как я уверен и 99% наших граждан, что происходило с украинцами, которые вчера вернулись из Китая, — заявил спикер парламента.

Он отметил, что «уханьские» украинцы являются здоровыми, а также выразил надежду, что они такими и останутся после 14 дней карантина в Новых Санжарах.

На их месте мог быть каждый… Давайте слышать каждого. Давайте оставаться людьми. Я надеюсь, что все те события станут для нас уроком, — добавил Разумков.

Гражданам, которые прилетели из Китая, спикер Рады пожелал как можно быстрее вернуться к близким.

Напомним, 20 февраля в Новых Санжарах местные жители устроили масштабную акцию протеста против размещения в медицинском центре Национальной гвардии «Новые Санжары» эвакуированных из Китая украинцев иностранцев, которые должны находиться в санатории в течение 14 дней карантина. Во время протестов произошли столкновения с правоохранителями, пострадали 10 человек, задержаны 23 митингующих. Жители поселка блокировали дороги, жгли мусор, бросали в автобусы с эвакуированными гражданами камни. По факту массовых беспорядков полиция открыла пять уголовных производств. Ситуация получила огласку в мире. Комментировать событие в городке пришлось президенту Украины Владимиру Зеленскому, Православной церкви Украины, на месте происшествия побывал премьер-министр Алексей Гончарук и члены правительства.