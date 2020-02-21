Пассажиров поезда «Киев-Москва» отправили на карантин из-за гражданки КНР с температурой. Фото: vesti.ua

https://racurs.ua/n134054-v-rossii-passajirov-poezda-kiev-moskva-otpravili-na-karantin-iz-za-grajdanki-kitaya-s-temperaturoy.html

Ракурс

В Российской Федерации пассажиров поезда «Киев-Москва» отправили на карантин из-за одной из пассажирок.

В Брянске сняли с маршрута гражданку Китая с высокой температурой. Ее направили в местную инфекционную больницу. Температура тела иностранки достигала 38 градусов. Об этом 21 февраля сообщила руководитель управления Роспотребнадзора по Брянской области Людмила Трапезникова, передает «Интерфакс».

Пассажиров, которые ехали с китаянкой в вагоне, направили на карантин в Брянскую городскую больницу. Подробную информацию о состоянии здоровья людей обещают предоставить во второй половине дня.

Карта распространения коронавирус SARS-Cov-2 (обновляется).

Напомним, в России в результате вспышки коронавируса фиксируют увеличение случаев ксенофобии и бытового расизма. Всех людей с азиатской внешностью травят, а беспокойство за свое здоровье переросло в невежество.