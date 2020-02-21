Пасажирів потягу «Київ-Москва» відправили на карантин через громадянку КНР з температурою. Фото: vesti.ua

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У Російській Федерації пасажирів потягу «Київ-Москва» відправили на карантин через одну з пасажирок.

У Брянську зняли з маршруту громадянку Китаю з високою температурою. Її направили в місцеву інфекційну лікарню. Температура тіла іноземки сягала 38 градусів. Про це 21 лютого повідомила керівник управління Росспоживнагляду по Брянській області Людмила Трапезникова, передає «Інтерфакс».

Пасажирів, які їхали з китаянкою у вагоні, направили на карантин в Брянську міську лікарню. Детальну інформацію про стан здоров’я людей обіцяють надати в другій половині дня.

Карта поширення коронавірусу SARS-Cov-2 (оновлюється).

Нагадаємо, у Росії внаслідок спалаху коронавірусу фіксують збільшення випадків ксенофобії і побутового расизму. Усіх людей із азіатською зовнішністю цькують, а занепокоєння за своє здоров’я переросло в невігластво.