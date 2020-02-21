Верховна Рада слухає прем’єра Гончарука. Фото: 5 канал

https://racurs.ua/ua/n134053-verhovna-rada-sluhaie-zvit-goncharuka-ta-informaciu-moz-po-sytuaciyi-z-koronavirusom-translyaciya.html

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Засідання Верховної Ради 21 лютого почнеться зі звіту Кабінету міністрів України про хід і результати виконання програми діяльності уряду в 2019 році. Доповідатиме прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

Також сьогодні буде озвучена інформація Міністерства охорони здоров’я про заходи, які вживаються для недопущення занесення і поширення в Україні коронавірусу. Про це йдеться у порядку денному, який опублікований на веб-сторінці ВРУ.

Також парламент продовжить розгляд законопроекту № 2178−10 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення». Вчора народні депутати розглянули 1 тис. 193 правки з 4 тис. 18 правок до законопроекту. За результатами голосування жодна з правок не була прийнята.

Верховна Рада може розглянути законопроекти № 3003 «Про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2020 році для участі у багатонаціональних навчаннях» та № 3015 «Про внесення змін до розділу VI „Прикінцеві та перехідні положення“ закону України „Про національну безпеку України“ щодо набрання чинності положеннями стосовно головнокомандувача Збройних сил України, Генерального штабу Збройних сил України, видів і окремих родів військ (сил)».

Запланований в другому читанні розгляд і законопроекту № 2500 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв’язку з прийняттям закону України «Про запобігання корупції».

Нагадаємо, 17 лютого уряд опублікував звіт про результати виконання за 2019 рік програми його діяльності, затвердженої Верховною Радою 4 жовтня 2019 року.