Генасамблея ООН: вісім країн Балтії і північної Європи закликали РФ вивести війська з України

Генасамблея ООН. Фото: Гордон

https://racurs.ua/ua/n134052-genasambleya-oon-visim-krayin-baltiyi-i-pivnichnoyi-ievropy-zaklykaly-rf-vyvesty-viyska-z-ukrayiny.html

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Генасамблея ООН стала майданчиком для дебатів із питання окупованих територій України. Генеральний директор відділу політики МЗС Естонії Лембіт Уйбо, виступаючи від імені країн Балтії і північної Європи, закликав РФ припинити надавати військову допомогу і фінансування бойовикам на Донбасі, а також вивести свої війська з території України.

Уйбо зажадав від Росії виконання зобов’язань, які передбачені мінськими угодами. Дипломат уточнив, що він виступає від імені Естонії, Литви, Латвії, Фінляндії, Швеції, Норвегії, Ісландії та Данії, повідомляє УНН.

Уйбо підкреслив, що країни Балтії і північної Європи засуджують анексію Криму і закликав РФ дотримуватися незалежності, територіальної цілісності та суверенітету України.

Також дипломат засудив дії РФ щодо видачі російських паспортів жителям Донбасу, що суперечить мінським домовленостями.

Заступник постійного представника ЄС в ООН Сільвіо Гонзато заявив, що Євросоюз засуджує незаконну анексію Криму Росією і виступає за підтримку суверенітету і територіальної цілісності України.

Також Гонзато додав, що ЄС підтримує реформи в Україні, які проводяться у рамках угоди про асоціацію.