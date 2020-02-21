Генассамблея ООН: восемь стран Балтии и северной Европы призвали РФ вывести войска из Украины

Генассамблея ООН. Фото: Гордон

https://racurs.ua/n134052-genassambleya-oon-vosem-stran-baltii-i-severnoy-evropy-prizvali-rf-vyvesti-voyska-iz-ukrainy.html

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Генассамблея ООН стала площадкой для дебатов по вопросу оккупированных территорий Украины. Генеральный директор отдела политики МИД Эстонии Лембит Уйбо, выступая от имени стран Балтии и северной Европы, призвал РФ прекратить оказывать военную помощь и финансирование боевикам на Донбассе, а также вывести свои войска из территории Украины.

Уйбо потребовал от России выполнения обязательств, которые предусмотрены минскими соглашениями. Дипломат уточнил, что он выступает от имени Эстонии, Литвы, Латвии, Финляндии, Швеции, Норвегии, Исландии и Дании, сообщает УНН.

Уйбо подчеркнул, что страны Балтии и северной Европы осуждают аннексию Крыма и призвал РФ соблюдать независимость, территориальную целостность и суверенитет Украины.

Также дипломат осудил действия РФ по выдаче российских паспортов жителям Донбасса, что противоречит минским договоренностям.

Заместитель постоянного представителя ЕС в ООН Сильвио Гонзато заявил, что Евросоюз осуждает незаконную аннексию Крыма Россией и выступает за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Также Гонзато добавил, что ЕС поддерживает реформы в Украине, которые проводятся в рамках соглашения об ассоциации.