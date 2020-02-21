Эвакуированных из Уханя в Новых Санжарах встречали протестами. Фото: Reuters

https://racurs.ua/n134051-podderjim-svoih-ukraincev-prizyvaut-pisat-pisma-podderjki-evakuirovannym-iz-uhanya.html

Ракурс

Столкновения в поселке Новые Санжары, куда местные жители не хотели пропускать эвакуированных из Китая украинцев и иностранцев, вызвали настоящий взрыв в социальных сетях.

Ряд пользователей соцсетей считают, что ситуация демонстрирует глубокий образовательный кризис в стране. Пользователь Наталья Каплан предложила писать украинцам, которые находятся в санатории Нацгвардии, письма поддержки. Об этом она написала на собственной странице в Facebook.

Эта идея понравилась ряду других соотечественников.

Народ, такое дело. Есть идея писать людям слова поддержки и свидетельствовать о том, что не все так плохо в Украине с украинцами, — написала Марина Романцова.

Также она опубликовала электронный адрес медицинского центра Национальной гвардии Украины «Новые Санжары», где на карантин разместили эвакуированных из Уханя. Письма соотечественникам можно присылать по адресу: medcentrns@ngu.gov.ua

Напомним, Православная церковь Украины обратилась к гражданам с просьбой проявить милосердие к эвакуированным украинцам. В ПЦУ объяснили, что карантинные меры являются необходимыми, а медики не обнаружили у пассажиров самолета симптомов болезни. В церкви отметили, что «пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть, нашу человечность».