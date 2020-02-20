Православная церковь Украины призвала быть милосердными. Фото: slovoidilo.ua

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Православная церковь Украины прокомментировала эвакуацию граждан Украины из Китая.

Церковь обратилась к гражданам с просьбой проявить милосердие к эвакуированным украинцам. В ПЦУ объяснили, что карантинные меры являются необходимыми, а медики не обнаружили у пассажиров самолета симптомов болезни. Об этом 20 февраля сообщается на странице Православной церкви Украины в Facebook.

В связи с возвращением в Украину наших граждан, которых эвакуировали из Китая, где распространилось опасное заболевание, мы наблюдаем проявления агрессивного отношения по поводу их приезда на Родину. Хотя медицинские службы сообщают, что среди тех, кто вернулся, нет больных, и необходимость прохождения карантина является дополнительной и необходимой мерой безопасности — страх и отчуждение подталкивают людей к неприятию, — говорится в сообщении.

В церкви добавили, что обязаны указать людям на моральную сторону вызова. Подчеркнули, что «пусть страх перед болезнью не затуманивает наш разум и совесть, нашу человечность».

Тем временем 19 февраля на въезде в санаторий «Медоборы», что неподалеку от Тернополя, жители провели молебен против размещения в санатории эвакуированных из Китая украинцев. Во время молебна присутствовали несколько десятков человек, а священник и верующие пели «Пресвятая Богородице, спаси нас». Соответствующее видео разместили на странице сообщества «Файне мисто» в Facebook.

Напомним, эвакуированные украинцы из Китая будут находиться на 14-дневном карантине в санатории Нацгвардии в городе Новые Санжары на Полтавщине. В правительстве заверили, что за ними будут присматривать квалифицированные врачи и медсестры. Жителям Новых Санжар такая идея не понравилась, и они устроили митинг, во время которого произошли столкновения с силовиками.